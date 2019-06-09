"المصريين الأحرار" يحذر من تبعات الحرب الاقتصادية بين أمريكا الصين
الأحد 09/يونيو/2019 - 08:50 م
إسلام شعراوي
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أعرب حزب المصريين الأحرار برئاسـة الدكتور عصام خليل، عن استهجانه بشأن حالة الحرب التجارية والاقتصادية التي تتنامي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العديد من البلدان والدول وفى مقدمتها الصين الشعبية.
وقال الحزب، إن الحروب الأقتصادية والتجارية عادة ما يدفع ثمنها دول العالم اجمع وتلقي ظلالها وأضرارها على المؤسسات والشركات والمواطنين ولاتقتصر علي اطراف بعينها، بينما تنال من سلسلة الصناعة والقيمة العالمية وتعرقل مسيرة تعافي الأقتصاد العالمي.
وأضاف المصريين الأحرار، أن تعدد أشكال الاحتراب ومنها فرض رسوم جمركية إضافية على بضائع أو ماشابة يُضر جانبين التجارة، ونظرًا لاعتبار الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر قوي أقتصادية عالميًا وجُب الجلوس على مائده واحدة للتفاهم والحوار بشان التعاون بما يخدم البلدين بالنفع وينعكس إيجابيأ على الاقتصاد العالمي، مُشيرًا إلي أن القوي الاقتصادية تتحمل دورًا هامًا فى إرساء استقرار الأقتصاد العالمي وما ينجم عن تبعات الاحتراب او الصدام الأقتصادى وانعكاسه على الدول والبلدان.
وقال الحزب، إن الحروب الأقتصادية والتجارية عادة ما يدفع ثمنها دول العالم اجمع وتلقي ظلالها وأضرارها على المؤسسات والشركات والمواطنين ولاتقتصر علي اطراف بعينها، بينما تنال من سلسلة الصناعة والقيمة العالمية وتعرقل مسيرة تعافي الأقتصاد العالمي.
وأضاف المصريين الأحرار، أن تعدد أشكال الاحتراب ومنها فرض رسوم جمركية إضافية على بضائع أو ماشابة يُضر جانبين التجارة، ونظرًا لاعتبار الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر قوي أقتصادية عالميًا وجُب الجلوس على مائده واحدة للتفاهم والحوار بشان التعاون بما يخدم البلدين بالنفع وينعكس إيجابيأ على الاقتصاد العالمي، مُشيرًا إلي أن القوي الاقتصادية تتحمل دورًا هامًا فى إرساء استقرار الأقتصاد العالمي وما ينجم عن تبعات الاحتراب او الصدام الأقتصادى وانعكاسه على الدول والبلدان.
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