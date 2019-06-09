أشرف صبحي: اتحاد السلاح نموذج للمنظومة الناجحة





أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى أن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى نموذج مثالى للمنظومة الرياضية الناجحة وذلك خلال احتفالية تكريم ابطال اللعبة واستعراض خطة الاتحاد استعدادا لاوليمبياد طوكيو 2020 والتى اقيمت بمقر الوزارة.





قال أشرف صبحى إنه يعمل من خلال خطة واضحة وطموحة ولديه برنامج مستهدف ورؤية مستقبلية بحثا عن تحقيق هدف واحد بعيدا عن أى صراعات .





أوضح قائلا أن كل الدعم لاتحاد السلاح الذى يعمل بانضباط والتزام وبجماعية بعيدا عن الفردية المرفوضة تماما.





وأكد أن هذا ليس بغريب على اتحاد السلاح المعروف بتاريخه العريض .





وأثنى وزير الشباب والرياضة على كل اللاعبين واللاعبات الذين رفعوا اسم مصر عاليا مؤكدا على أن الدولة لم تبخل على ابنائها المجتهدين ابدا والرعاية للابطال دائمة ومستمرة والتكريم المادى والمعنوى سيتكرر مع كل إنجاز جديد .





ووجه رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى كل الشكر باسمه واسم مجلس الادارة أسرة السلاح إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى.





قال إن الدكتور اشرف صبحى يلبى كل طلبات الاتحاد ويقف مساندا وبقوة وبدعم غير محدود وهو ما يدفعنا للعمل بكل قوة واجتهاد لتحقيق المزيد والمزيد من الانتصارات .





أضاف أن إتحاد السلاح لا يعانى من أى أزمات مالية بعدما وفرت الوزارة كل الاعتمادات المطلوبة ونجاح الأتحاد فى التعاقد مع رعاة لذا كل التركيز فى اعداد لاعبينا للاوليمبياد والبطولات الدولية والافريقية المقبلة .





شهدت الاحتفالية إشادة خاصة بالثنائي زياد السيسي وعلاء أبو القاسم لاعبا منتخب مصر حيث أثنى الدكتور أشرف صبحى بموقف زياد الذى رفض التقاط صورة الا مع العلم المصرى فى بطولة الجائزة الكبرى بأمريكا.





بينما كشف الحسينى عن رفض ابو القاسم عرضا للعب بإسم الجزائر رغم أن والدته جزائرية الجنسية متمسكا باللعب بإسم الفراعنة .