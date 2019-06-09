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عرض ومناقشة فيلم "جحود قلب" بساقية الصاوي 12 يونيو الجاري

الأحد 09/يونيو/2019 - 08:41 م
عرض ومناقشة فيلم جحود قلب بساقية الصاوي 12 يونيو الجاري
جحود قلب
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الفجر الفني
 
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تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي في 12 يونيو الجاري الفيلم الروائي الطويل"جحود قلب"ويليه مناقشة للفيلم بحضور صناعه ، وذلك ضمن برنامج السينما لشهر يونيو الذي تنظمه الساقية شهريا.


"جحود قلب" فيلم روائي طويل تدور فكرته حول عقوق الوالدين ، ويحث الفيلم من خلال احداثه على بر الوالدين كما يحمل رسالة مؤثرة للشباب عن قيمة الأم وفضلها.


الفيلم بطولة الفنان مجد القاسم الذي يخوض به أولى تجاربه في السينما ، وتشاركه البطولة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز،وعبد السلام الدهشان،ومن تأليف أشرف حماد،وإخراج حاتم صلاح الدين،ومونتاج هبه مدكور.
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