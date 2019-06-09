مي كساب: سعيت لتقديم أوكا من خلال توزيع الألبوم

بدء منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بطرح ألبوم "أنا لسه هنا" لـ مي كساب، وذلك وسط حضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وفريق عمل الألبوم بأحد الفنادق الكبرى.





وأعربت مي، عن سعادتها بنجاح الألبوم وقالت أنها سعت لتقديم زوجها أوكا، من خلال توزيع أغاني الألبوم بالكامل.





وتعاونت مي خلال الألبوم مع عدد كبير الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، عزيز الشافعي، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، محمد عاطف، رامي جمال، أحمد مزوق، محمد يحيى، محمدى، مدين، وقام أوكا بتوزيع جميع أغاني الألبوم.