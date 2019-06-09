صالون مصر المبدعة يستعرض مشوار إبراهيم الحجار بالأوبرا

في إطار سلسلة حلقات صالون مصر المبدعة، وضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، تقام في السابعة مساء الإثنين 10 يونيو على المسرح الصغير أمسية بعنوان "عزيز على القلب"، وتتناول المشوار الفني المضيئ للموسيقار الكبير الراحل إبراهيم الحجار وتستضيف كل من نجله الفنان أحمد الحجار، المطربان طارق فؤاد – محمد عبد الستار، المخرج وحيد مخيمر مع الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، ويقدمها الشاعر محمد بهجت .





يذكر ان الفنان الكبير إبراهيم الحجار ولد فى 7 يناير 1922 بمحافظة بنى سويف ، حفظ القرآن الكريم فى صغره ثم انتسب إلى مدرسة المعلمين وبعدها الى مدرسة معلمي بني سويف ، قرر الرحيل إلى القاهرة وعمره 22 عامل يخوض امتحان الأصوات الجديدة في هيئة الإذاعة بعد انتسابه الى معهد الموسيقى العربية وتم اعتماده مغنياً بالإذاعة عام 1945 ،تم تعيينه فى دار الاوبرا عام 1968 واسس فرقة للموسيقى العربية وشارك بها في العديد من العروض حتى تمت إحالته إلى التقاعد عام 1982 ، استمر عطائه في تدريس وتحفيظ الموشحات والأدوار وشرح وتحليل الألحان والجمل الموسيقية لطلبة المعهد العالي للموسيقى العربية وقدم العديد من الاصوات الشهيرة منهم لطيفة ، طارق فؤاد ، انغام ، احمد ابراهيم ، مدحت صالح ، نادية مصطفى ، شيرين وجدى ، انوشكا وولداه أحمد وعلى ،رحل عن عالمنا في 4 سبتمبر عام 2000 .