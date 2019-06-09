عبر نصف ماراثون رياضي.. فادي إندراوس يحارب الإدمان بلبنان (صور)

دشن عدد من نجوم الفن في لبنان حملة تحت عنوان "إدمان.. بكرا ندمان" من خلال نصف ماراثون، بدأ اليوم الأ حد مع النشاطات الرياضية والسباقات التي بدات في تمام السادسة صباحا.





وفي كلمة لموقع شارع الفن اللبناني، قال الفنان أ يمن أمين إن المخدرات خطيرة جدا وعلى جيل الشباب الابتعاد عنها وتدميرها قبل أن تدّمره هي، كما أن التعاطي يجعل من المجتمع شباب طائش وغير مسؤول وغير مثقفّ ويجب الوقوف أمام كل من يرّوج أو يسعى إلى تدمير الجيل القادم والواعد بمستشقبل مشرق ومشرّف.





وقال الفنان فادي إندراوس، قبل اعتلائه المسرح إن هذه الأشياء تبعد الناس وهنا يقصد المتعاطين عن المجتمع الصّحي وهي بمثابة مرض خبيث ينتشر وبسرّية تامة في كل الجسم ليسيطر عليه وبذلك يجب أن يكون هذا الجيل مدرك تماما مخاطر هذا التعاطي الذي يوصلنا فقط إلى الأمراض النفسية والجسدية.









كما قدم الفنان أيمن أمين، خلال الماراثون أ غنيته الجديدة وباقة من أغانيه القديمة وسط تفاعل الحضور الذين طالبوه بالمزيد.





أما الختام فكان مع النجم الجماهيري فادي اندراوس، الذي وصل وسط الفانز الذين اقتربوا من سيارته ليلتقطوا معه الصور التذكارية.











