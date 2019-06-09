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ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بيوسف الصديق في الفيوم

الأحد 09/يونيو/2019 - 08:37 م
ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بيوسف الصديق في الفيوم
الدقيق المدعم قبل تهريبه للسوق السوداء
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الفجر
 
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شنت مديرية التموين في محافظة الفيوم، حملة مكبرة بمركز يوسف الصديق، تمكنت خلالها من ضبط 10 شكائر دقيق وزن الشيكارة الوحادة 50 كيلو بإجمالي الكمية 500 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بيوسف الصديق وتحرر محضر ضد صاحب الكمية.

كما تحرر عدد من المحاضر منها عدم الإعلان عن قائمة أسعار بالسوبر ماركت والتجار التموينيين ومحلات بدون تراخيص ونقص وزن الخبز، وعدم نظافة المخبر، وعدم إعطاء بون للمواطن، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.
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