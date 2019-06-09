بدء المؤتمر الصحفي الخاص بطرح ألبوم "أنا لسه هنا" لـ مي كساب

وصلت الفنانة مي كساب، منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص لإطلاق ألبومها الجديد، "أنا لسه هنا" وذلك بأحد الفنادق الكبرى.





وتعاونت مي خلال الألبوم مع عدد كبير الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، عزيز الشافعي، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، محمد عاطف، رامي جمال، أحمد مزوق، محمد يحيى، محمدى، مدين، وقام أوكا بتوزيع جميع أغاني الألبوم.





وقد طرحت مي مؤخرًا كليب أغنية "يا نحلة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أوكا، وإخراج كامبا، والذي تخطى حاجز الربع مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".