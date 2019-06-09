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قبل الامتحان بساعات.. "الأرصاد" توجه نصائح عاجلة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

الأحد 09/يونيو/2019 - 08:34 م
قبل الامتحان بساعات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة ارتفاع درجات الحرارة ستبدأ غدًا وستستمر لمدة 48 ساعة.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن غدًا سيشهد ارتفاع تدريجي بمقدار درجتين، وبعد غد درجتين، لتصل درجة الحرارة في القاهرة يوم الثلاثاء إلى 37 درجة، ثم تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من يوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع لتصل درجة الحرارة إلى 33 درجة.

وتابع أن الأكثر تأثيرًا هو ارتفاع نسبة الرطوبة، ناصحًا طلاب الثانوية العامة بعدم التواجد في الشمس لفترات طويلة، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وارتداء الملابس الفضفاضة الفاتحة، وحمل مظلات للحماية من الشمس.

وانطلقت السبت الماضي، 8 يونيو 2019، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.


وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).


كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.


وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.


كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.

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