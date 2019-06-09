قبل الامتحان بساعات.. "الأرصاد" توجه نصائح عاجلة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة ارتفاع درجات الحرارة ستبدأ غدًا وستستمر لمدة 48 ساعة.





وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن غدًا سيشهد ارتفاع تدريجي بمقدار درجتين، وبعد غد درجتين، لتصل درجة الحرارة في القاهرة يوم الثلاثاء إلى 37 درجة، ثم تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من يوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع لتصل درجة الحرارة إلى 33 درجة.





وتابع أن الأكثر تأثيرًا هو ارتفاع نسبة الرطوبة، ناصحًا طلاب الثانوية العامة بعدم التواجد في الشمس لفترات طويلة، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وارتداء الملابس الفضفاضة الفاتحة، وحمل مظلات للحماية من الشمس.



