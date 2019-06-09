يلا شوت حصري "portugal" .. مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
الأحد 09/يونيو/2019 - 08:27 م
Advertisements
Advertisements
البرتغال وهولندا بث مباشر , دوري الامم الاوروبية 2019 مباراة النهائي ملعب الدراجاو , في لقاء نهائي وختام تجربة اليويفا التي تقام لاول مرة بطولة دوري الامم الاوروبية التي جاءت لاستبدال المباريات الدولية الودية بين المنتخبات ببطولة ودية قوية سيكون ختام تجربتها الاولي اليوم في لقاء النهائي علي ملعب الدراجاو تلك الموقعة التي ستجمع بين البرتغال وهولندا.
البرتغال وهولندا بث مباشر
البرتغال دائما ما تتفوق علي المنتخب الهولندي في اغلب المواعيد الكبري والمباريات الحاسمة بينهما مهما كانت قوة المنتخب الهولندي وسطوته والدليل علي ذلك التفوق في اخر مباراة رسمية بينهما في يورو 2002 حينما فاز المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل هدف في لقاء كان نجمها الاول النجم كريستيانو رونالدو.
المنتخب البرتغالي نجح في تصدر مجموعته ومن ثم الفوز علي المنتخب السويسري في نصف النهائي بثلاثية الجلاد كريستيانو رونالدو مقابل هدف وحيد لسويسرا في المقابل المنتخب الهولندي هو الاخر تفوق علي المنتخب الانجليزي بنفس النتيجة لكن بعد ان لجا لاشواط اضافية نجح خلالها في حسم المباراة.
البرتغال وهولندا بث مباشر
بطاقة المباراة.
دوري الامم الاوروبية 2019
مباراة النهائي
ملعب الدراجاو
القناة الناقلة.
بين سبورتس
موعد اللقاء.
يوم الاحد 9 يونيو 2019
الساعة التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت مصر.
دوري الامم الاوروبية بث مباشر
Advertisements
المزيد عن: يلا شووت portugal يلا شوت اهم مباريات اليوم البرتغال وهولندا مشاهدة مباراة هولندا والبرتغال مشاهدة مباراة ronaldo مشاهدة اليورو 2019 في netherlands مشاهدة البرتغال وهولندا مباراة هولندا والبرتغال لايف مباراة البرتغال وهولندا مباراة portugal ليوم كورة لايف مباراة هولندا والبرتغال كاس الامم الاوروبية هولندا والبرتغال كاس الامم الاوروبية لكرة القدم عرب هوست شاهد مباراة البرتغال دورى الامم الاوروبية 2019 دورى الامم الاوروبية توقيت مباراة البرتغال بث مباشر مباراة هولندا والبرتغال جاريث بيل بث مباشر مباراة هولندا والبرتغال الدستور بث مباشر مباراة هولندا والبرتغال اخبار اليوم بث مباشر مباراة هولندا والبرتغال
- يلا شوت .. مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
- مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر كورة لايف اون لاين koora live online | بث مباشر مباراة البرتغال وهولندا YALLA SHOOT
- بث مباشر البرتغال وهولندا .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي
- يلا شوت حصري "Portugal" .. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
- الان لايف hd.. مشاهدة البرتغال وهولندا بث مباشر يلا شوت جديد al ahly ماتش البرتغال ضد هولندا |(النهائي) live
- مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة البرتغال وهولندا يلا شوت | كورة اون لاين لايف
- يلا شووت .. مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بدون تقطيع اليوم نهائي امم اوروبا بث مباشر (تغطية حية)
- مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا مباشر Portugal vs Holland Nations League final
- رابط (رونالدو) مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر fel3arda مباراة البرتغال وهولندا مباشر hd رابط مباشر يوتيوب yalla
- لايف يوتيوب.. بث مباشر ماتش البرتغال وهولندا يوتيوب بدون تقطيع