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يلا شوت حصري "portugal" .. مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين

الأحد 09/يونيو/2019 - 08:27 م
يلا شوت حصري portugal .. مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
مباراة البرتغال وهولندا مباشر
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البرتغال وهولندا بث مباشر , دوري الامم الاوروبية 2019 مباراة النهائي ملعب الدراجاو , في لقاء نهائي وختام تجربة اليويفا التي تقام لاول مرة بطولة دوري الامم الاوروبية التي جاءت لاستبدال المباريات الدولية الودية بين المنتخبات ببطولة ودية قوية سيكون ختام تجربتها الاولي اليوم في لقاء النهائي علي ملعب الدراجاو تلك الموقعة التي ستجمع بين البرتغال وهولندا.

البرتغال وهولندا بث مباشر

البرتغال دائما ما تتفوق علي المنتخب الهولندي في اغلب المواعيد الكبري والمباريات الحاسمة بينهما مهما كانت قوة المنتخب الهولندي وسطوته والدليل علي ذلك التفوق في اخر مباراة رسمية بينهما في يورو 2002 حينما فاز المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل هدف في لقاء كان نجمها الاول النجم كريستيانو رونالدو.

المنتخب البرتغالي نجح في تصدر مجموعته ومن ثم الفوز علي المنتخب السويسري في نصف النهائي بثلاثية الجلاد كريستيانو رونالدو مقابل هدف وحيد لسويسرا في المقابل المنتخب الهولندي هو الاخر تفوق علي المنتخب الانجليزي بنفس النتيجة لكن بعد ان لجا لاشواط اضافية نجح خلالها في حسم المباراة.

البرتغال وهولندا بث مباشر

بطاقة المباراة.

دوري الامم الاوروبية 2019
مباراة النهائي 
ملعب الدراجاو


القناة الناقلة.
بين سبورتس 

موعد اللقاء.

يوم الاحد 9 يونيو 2019
الساعة التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت مصر. 

دوري الامم الاوروبية بث مباشر

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