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القومي للمرأة: إقرار عقوبات جديدة على المتهربين من دفع نفقة الزوجة تقدم في حق الأسرة

الأحد 09/يونيو/2019 - 08:31 م
القومي للمرأة: إقرار عقوبات جديدة على المتهربين من دفع نفقة الزوجة تقدم في حق الأسرة
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هدى عبدالرازق
 
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ثمنت سناء سعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، موافقة تشريعية البرلمان على إقرار عقوبات جديدة على المتهربين من دفع نفقة الزوجة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تقدم في حق الأسرة المصرية ككل.

وأشارت "سعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إلى أن المرأة كانت تعاني من الحصول على حقها المادي هى وأولادها بعد طلاقها، وكان الزوج يتحايل على القانون في دفع النفقة المستحقة.

وأضافت أنهم سيبحثون عن آلية يضمنون بها تقديم الزوج بيان دقيق عن دخله، حتى يتم تحديد النفقة للمرأة، مشيرة إلى أن هناك أزواج يقدمون أوراق تثبت أنهم مدينيين، ودخلهم بسيط.
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