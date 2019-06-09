القومي للمرأة: إقرار عقوبات جديدة على المتهربين من دفع نفقة الزوجة تقدم في حق الأسرة

ثمنت سناء سعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، موافقة تشريعية البرلمان على إقرار عقوبات جديدة على المتهربين من دفع نفقة الزوجة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تقدم في حق الأسرة المصرية ككل.





وأشارت "سعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إلى أن المرأة كانت تعاني من الحصول على حقها المادي هى وأولادها بعد طلاقها، وكان الزوج يتحايل على القانون في دفع النفقة المستحقة.



