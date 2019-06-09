بث مباشر كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا اليوم | كورة لايف | يلا شوت

عشاق الكرة الأوروبية على موعد اليوم الأحد 9 يونيو 2019 مع قمة المتعة والإثارة والتشويق، حيث تقام مباراة هولندا والبرتغال فى نهائي النسخة الأولي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2019 فى تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “الدراجاو” الكائن بمدينة “بورتو” البرتغالية، ويتم نقل المباراة حصرياً من خلال قناة بي إن سبورتس beIN SPORTS HD1 .





وقد وصل المنتخب البرتغالي لنهائي النسخة الأولي من دوري الأمم الأوروبية بعد أن تغلب على سويسرا فى مباراة الدور قبل النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وقد وصل منتخب هولندا إلى المباراة النهائية فى النسخة الأولي بعدما تخطي عقبة إنجلترا بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد وقت إضافي.





منتخب البرتغال هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية التى أقيمت فى فرنسا عام 2016 ويسعى لزعامة القارة الأوروبية وتحقيق اللقب الأول فى المسابقة الجديدة وهى بطولة دوري الأمم الأوروبية 2019 بينما يسعى المنتخب الهولندي لاستعادة أمجاده وتعويض فشله فى التأهل لنهائيات كأس العالم فى روسيا 2018 وبطولة أمم أوروبا 2016.





التشكيل المتوقع فى مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019

أما عن التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال فى مباراة اليوم أمام هولندا فيضم كلاً من: روي باتريسيو فى حراسة المرمى، ورافاييل جيريرو، وروبن دياس، وجوزيه فونتي، ونيلسون سيميدو، وويليام كارفاليو، وروبن نيفيس، وبرونو ميجيل فيرنانديز، وكريستيانو رونالدو ، وبرناردو سيلفا، وجواو فيليكس.





أما التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا فمن المتوقع أن يضم كلاً من: ياسبر سيليسين في حراسة المرمى، ودالي بليند، وفان ديك، وماتياس دي ليخت، ودينزل دومفريس، ومارتن دي رون، وجورجينيو فينالدوم، وفرينكي دي يونج، وريان بابل، وممفيس ديباي، وستيفن بيرجوين.





طاقم حكام مباراة هولندا والبرتغال اليوم

تم تعيين الحكم الإسباني ألبرتو أونديانو مايينكو لتحكيم مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية النسخة الأولي بين هولندا والبرتغال، ويساعده يعاونه كل من روبرتو ألونسو فيرنانديز وخوان كارلوس يوستى خيمينيز.



