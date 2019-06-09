مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا hd .. مباراة البرتغال وهولندا مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي بث مباشر البرتغال
الأحد 09/يونيو/2019 - 08:26 م
Advertisements
Advertisements
يسعى منتخب البرتغال لتأكيد جدارته بزعامة الكرة الأوروبية عندما يلتقي هولندا في التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الأحد بملعب "الدراجاو" بمدينة "بورتو" البرتغالية، في نهائي النسخة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بينما تلعب سويسرا مع انجلترا في الثالثة عصراً لتحديد صاحب المركز الثالث.
وصعد منتخب البرتغال إلى نهائى دورى الأمم الأوروبية بعد فوزه على سويسرا بنتيجة 3 – 1 ضمن منافسات الدور نصف النهائى، بينما تغلب منتخب هولندا على إنجلترا بالنتيجة ذاتها بعد اللجوء إلى الوقت الإضافى.
الإثارة والمتعة سيكونا عنوان لقاء الليلة، حيث يسعى منتخب البرتغال لتحقيق اللقب القاري الثانى فى غضون ثلاث سنوات بعدما توج بطلاً لمسابقة كأس الامم الاوروبية التي أقيمت في فرنسا عام 2016.
ويمتلك منتخب البرتغال بعض الأفضلية في تحقيق الفوز على هولندا في مباراة اليوم، حيث سيكون متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، بجانب تواجد كريستيانو رونالدو الذي قاد منتخب بلاده للصعود إلى المباراة النهائية بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك سويسرا.
ويتطلع كريستيانو رونالدو لتحقيق لقبه الثاني مع منتخب البرتغال بعد "يورو 2016"، لتأكيد تفوقه على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي على صعيد الألقاب الدولية، بجانب الحفاظ على آماله في الحصول على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من كل عام من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
في المقابل يسعى منتخب هولندا بقيادة المدافع المميز فيرجيل فان ديك لإستعادة أمجاده بالحصول على بطولة دوري الامم الاوروبية من أجل مواصلة صحوته وتعويض تراجعه في السنوات الأخيرة بعدما فشل التأهل إلى كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016.
وقدم منتخب هولندا عروضاً رائعة في النسخة الحالية من مسابقة دوري الامم الاوروبية بعدما نجح في التأهل للدور نصف النهائي بعدما تصدر مجموعته أمام فرنسا وألمانيا قبل أن يقصي إنجلترا في طريقه إلى المباراة النهائية.
Advertisements
المزيد عن: يلا شوت مشاهدة مباراة هولندا والبرتغال نهائي دوري الامم الاوروبية مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا مشاهدة مباراة البرتغال ضد هولندا مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر مباراة البرتغال وهولندا كورة لايف مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا اون لاين كورة اون لاين مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا الان دورى الامم الاوروبية بين ماتش مشاهدة مباراة هولندا والبرتغال بث مباشر بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر مباراة هولندا والبرتغال بث مباشر مباراة البرتغال وهولندا اليوم بث مباشر مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر لمباراة هولندا والبرتغال امم اوروبية البرتغال مباشر
- البرتغال وهولندا في مباراة الواقعية والجمال لنهائي دوري الأمم الأوروبية
- مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر كورة لايف اون لاين koora live online | بث مباشر مباراة البرتغال وهولندا YALLA SHOOT
- بث مباشر البرتغال وهولندا .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي
- yalla shoot مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر كورة ستار البرتغال بث مباشر يلا شوت beIN كورة أون لاين بث مباشر
- بث حي مباشر مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر | الاسطورة لايف | يلا شوت | كورة لايف ستار | live
- يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر yaLlA sHoOt NoW
- كورة اون لاين | يلا شوت | بث مباشر مباراة البرتغال وهولندا اليوم | مشاهدة مباراة هولندا والبرتغال الأن
- رابط يوتيوب مباشر مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر (portugal vs holanda) كورة ستار رابط مباراة رونالدو
- يلا شوت بدون تقطيع : مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر اليوم | بث مباشر مباراة البرتغال وهولندا لايف يوتيوب
- مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة البرتغال وهولندا يلا شوت | كورة اون لاين لايف