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صافيناز تخصع لجلسة تصوير جديدة في حمام السباحة

الأحد 09/يونيو/2019 - 08:22 م
صافيناز تخصع لجلسة تصوير جديدة في حمام السباحة
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الفجر الفني
 
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خضعت الراقصة الاستعراضية صافيناز لجلسة تصوير جديدة في حمام السباحة، مرتدية بدلة رقص ممزوجة باللون الأبيض والأزرق، وعلقت على الصور قائلة: "صباح الجمال يا حبايبىي".


وكانت الراقصة الأرمينية تغيبت عن الحفلات منذ وفاة والدها في 19 يناير الماضي، حيث ألغت ارتباطاتها بالقاهرة وسافرت إلى موسكو، ثم عادت مرة أخرى لإحياء حفلات الزفاف.


يذكر أن الفنانة الاستعراضية تشارك في فيلم «إنت حبيبى وبس» ومن المنتظر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة هالة فاخر، بوسى، محمود الليثى، محمد ثروت، وسعد الصغير.
صافيناز تخصع لجلسة تصوير جديدة في حمام السباحة
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