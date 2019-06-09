رونالدو vs فان دايك .. كورة لايف HD مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا اليوم| مشاهدة مباراة هولندا والبرتغال مباشرة في نهائي

يسدل الستار اليوم على فعاليات النسخة الأولى لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم بمواجهة مثيرة بين المنتخبين البرتغالي والهولندي في نهائي البطولة على استاد «الدراجاو» بمدينة بورتو البرتغالية.





وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى لكرة القدم أن طاقم تحكيم المباراة يضم الاسباني البرتو مايينكو حكمًا للساحة ويعاونه كل من روبرتو ألونسو فيرنانديز وخوان كارلوس يوستى خيميني .









قبل المباراة الافتتاحية، احتل المنتخب المستضيف البرتغال التصنيف السابع عالميًا، بينما احتلت هولندا المركز السادس عشر.





وفي طريقها إلى نهائي دوري الأمم، فازت هولندا على فرنسا بطلة العالم التي فازت بلقبها العالمي قبل أربعة أشهر تقريبًا من مبارتهم.





وفازت البرتغال وهولندا على سويسرا وإنجلترا على التوالي في الدور نصف النهائي ، حيث اكتسح رفاق الدون كريستيانو رونالدو منتخب سويسرا بثلاثية مقابل هدف ، ونجح لاعب البيانكونيري في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة بالدقائق 25، 88 و 90.





بينما جاء هدف منتخب سويسرا الوحيد عن طريق "ريكاردو رودريجيز" من ركلة جزاء في الدقيقة 57.





فيما تأهل منتخب الطواحين الهولندية إلى نهائي البطولة المستحدثة من الفيفا بعد أن أطاح بمنتخب الأسود الثلاثة الإنجليزي بنتيجة 3-1.





تقدمت انجلترا بهدف من ركلة جزاء عن طريق رشفورد في الدقيقة 32 من بداية المباراة قبل أن يسجل الطواحين ثلاثية عن طريق ماتيس دي ليجت في الدقيقة 73 وكايل والكر في مرماه في الدقيقة 97 وأخيرًا بروميس لاعب إشبيلية الإسباني في الوقت الإضافي ليصعد رفاق المدافع العالمي فان دايك الي المباراة النهائية .





لقاء اليوم سيشهد تحديا خاصا بين النجمين كريستيانو رونالدو نجم اليوفي وأحد أهم وأشهر نجوم الكرة في مواجهة المدافع الهولندي فان دايك والحاصل علي لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول قبل أيام .





المباراة تعد تحديا خاصا لكلا النجمين، حيث يرغب الدون في إنهاء موسمه الكروي ببطولة جديدة بعد أن حقق لقب الكاليتشو الايطالي متفوقا علي نابولي وانتر ميلان واتلانتا قبل نهاية المسابقة باساببع ومن أجل تعويض فشل السيدة العجوز في دوري الأبطال .





في حين يرغب المدافع العملاق فان دايك في الدخول بقوة في دائرة المنافسة علي جائزة أفضل لاعب في العام بعد أن قاد الريدز للتتويج بدوري أبطال أوروبا علي حساب توتنهام .



