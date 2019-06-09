بث مباشر سريع: هولندا والبرتغال مباشرة في نهائي دوري كأس الأمم الأوروبية يلا شوت مباراة البرتغال كريستيانو رونالدو لايف

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وهولندا مباشرة مجانا اليوم نايل سات عرب سات هوت بيرد وعبر الأقمار الصناعية المختلفة في نهائي الأمم الأوروبية الأحد الموافق 9-6-2019 حيث يستضيف ملعب الدراجاو بمدينة بورتو البرتغالية واحدة من المباريات الكبيرة بين المنتخبين، ولعل الكثير ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة القنوات المشفرة يريدون الإطلاع على ومعرفة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وهولندا اليوم مجانا نايل سات وهوت بيرد من أجل ضبط الترددات ومتابعة مجريات المباراة بشكل مجاني وبجودة عالية.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وهولندا مباشرة اليوم مجانا، سوف نستعرضها عليكم بالإضافة إلى ترددات تلك القنوات التي تم الكشف عنها منذ قليل وأعلنت أمنها تذيع مباراة البرتغال وهولندا اليوم مجانا، وذلك من أجل كسر احتكار بعض القنوات المشفرة داخل الوطن العربي.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وهولندا مجانا

تنطلق مباراة البرتغال وهولندا اليوم الأحد 9 يونيو 2019 في نهائي دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والقدس وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراق، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.





وتنقل مباراة البرتغال وهولندا مباشرة اليوم قناة بي إن سبورت 1 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة ويعلق على المباراة المعلق الرياضي المشهور عصام الشوالي.





ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وهولندا مباشرة اليوم

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.





وبعد أن قدمنا لكم قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وهولندا مباشرة اليوم مجانا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، نود أن نذكركم متابعينا أننا سنحرص من خلال عرب نيوز أن نرصد لكم التغطية والمتابعة المستمرة بخصوص مجريات هذا اللقاء الكبير في نهائي الأمم الأوروبية، فتابعونا على عرب نيوز قسم أخبار الرياضة.



