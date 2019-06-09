فلسطين تدرس مقاضاة السفير الأمريكى فى إسرائيل أمام "الجنائية الدولية"





تعتزم السلطة الفلسطينية تقديم شكوى ضد السفير الأمريكى فى إسرائيل دافيد فريدمان، بعد تصريحاته بأنّ بلاده لديها الحق فى ضم أجزاء من الضفة الغربية.





وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية فى بيان اليوم الأحد، إلى أنّ تصريحات فريدمان تعكس سياسة إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن المستوطنات الإسرائيلية.



