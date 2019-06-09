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فلسطين تدرس مقاضاة السفير الأمريكى فى إسرائيل أمام "الجنائية الدولية"

الأحد 09/يونيو/2019 - 07:23 م
فلسطين تدرس مقاضاة السفير الأمريكى فى إسرائيل أمام الجنائية الدولية
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خاطر عبادة
 
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تعتزم السلطة الفلسطينية تقديم شكوى ضد السفير الأمريكى فى إسرائيل دافيد فريدمان، بعد تصريحاته بأنّ بلاده لديها الحق فى ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية فى بيان اليوم الأحد، إلى أنّ تصريحات فريدمان تعكس سياسة إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن المستوطنات الإسرائيلية.

كما اشتمل الخطاب على توجيه نقد صريح لفريدمان، قائلاً"إن هذا الشخص جاهل بالسياسة والتاريخ والجغرافيا، وينتمى إلى دولة الاستيطان، وبعيد كل البعد عن الواقع والعدل والقانون، ولديه استعداد للدفاع عن دولة الاحتلال بكل الوسائل".
   
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