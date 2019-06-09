في 5 نقاط.. تعرف على ابنة رشدي أباظة الوحيدة

شُيعت منذ قليل جنازة قسمت رشدي أباظة، وهي الابنة الوحيدة للفنان الراحل من مسجد نصر الدين بالهرم، وسط حضور الأهل والأقارب.





ونعرض 5 معلومات عن ابنة رشدي أباظة الوحيدة:





- والدة قسمت رشدي أباظة كانت الزيجة الثانية لوالدها، وهي أمريكية تدعى باربرا ولكن قامت بتربيتها الفنانة سامية جمال وذلك بعد أن استطاع "أباظة" أن يحصل على تربية ابنته.





- تزوجت قسمت رشدي أباظة من الفنان أحمد دياب، قبل دخوله الفن.





- أقيم حفل الزفاف قسمت رشدى أباظة في أحد فنادق الهرم، وأحياه عدد من النجوم بينهم: نجوى فؤاد، وفيفي عبده، ومحمد نوح، وعمر خورشيد.





- قالت قسمت رشدى أباظة في حوار ببرنامج "هنا العاصمة"، إن الفنانة سامية جمال ربتها 5 سنوات وكانت هذه الفترة بعيدة عن التمثيل، وإنها كانت تستيقظ مع الفنان رشدي أباظة وتنام وقت نومه، مشيرةً إلى أن سامية جمال كانت طيبة وحنونة.





- أكدت قسمت رشدى اباظة على أن والدها تزوج الفنانة صباح لـ48 ساعة فقط.





-قسمت رشدى اباظة لديها ابن يدعى أدهم أحمد دياب.







