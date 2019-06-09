استئناف أعمال توريد القمح عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في قنا

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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، استئناف أعمال توريد القمح للشون والصوامع داخل دائرة المحافظة، بعد توقفها بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، بناءً على قرار من السيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.



وأشار الهجان إلى أنه حتى الآن تم توريد ‪168‬ ألف و‪768‬ طن قمح بنسبة 89% من المستهدف توريده هذا الموسم والذي يصل إلى 190 ألف طن، لافتًا إلى أن الكميات الموردة حتي الآن تخطت ما تم توريده العام الماضي، ومن المتوقع تحقيق المستهدف قبل انتهاء الموسم في 15 يوليو المقبل.



وأكد الهجان أن جهود وزارة الزراعة نحو تطوير زراعة القمح كان لها دورًا كبيرًا في زيادة إنتاجية الفدان، ومن ثم زيادة الكميات الموردة هذا العام، ما يؤكد سعي الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي سواء من خلال استصلاح أراضي جديدة أو من خلال زراعة سلالات جديدة تتميز بمقاومة التغيرات المناخية وتحقق إنتاجية عالية للفدان.