رحلة الريال لتوفير 300 مليون يورو من صفقات هذا الصيف

تنوي إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، بيع عدد كافي من اللاعبين لتوفير مبلغ جيد من أجل التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتدعيم الملكي.





وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن هناك 8 لاعبين لديهم قيمة جيدة، لكن الصعوبة تكمن في العقود الطويلة التي مازال بعضهم يمتلكها حيث ينتهي عقد بيل في عام 2022، وخاميس في عام 2021، وكوفاسيتش في عام 2021، وماركوس يورينتي في عام 2021.



