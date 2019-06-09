يلا شوت - kora on line HD بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا اليوم بث مباشر





يلا شوت مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا اليوم بث مباشر اليوم، يشهد ملعب “الدراجاو بـ مدينة بورتو البرتغالية”، ملاقاه منتخب البرتغال بـ خصمه منتخب هولندا في إطار ختام البطولة وفعاليات نهائي دوري الأمم الأوروبية في النسخة الأولى لها.





يلا شوت مشاهدة مباراة البرتغال ضد هولندا اليوم

يلا شوت الجديد مباراة هولندا والبرتغال اليوم بث مباشر تخطى المنتخب البرتغالي بـ قيادة أسطورته “كريستيانو رونالدو” المنتخب السويسري بـ نتيجة “3_1″، ضمن فعاليات نصف النهائي سجل فيها “رونالدو” هاتريك بينما سجل لـ سويسرا الهدف الوحيد اللاعب “ريكاردو رودريجيز”، ويسعى رفقاء “كريستيانو” أن يحققوا اللقب القاري الثاني لهم بتلك البطولة لكي يعودوا إلى نغمة الإنتصارات بـ البطولات، بعدما توج البرتغال بطلًا لـ مسابقة “كأس الأمم الأوروبية عام 2016” في فرنسا.





بث مباشر البرتغال ضد هولندا

مشاهدة مباراة هولندا والبرتغال اليوم بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت حصري على الجانب الآخر من منتخب “الطواحين”، فـ هولندا أطاحت بـ نظيره المنتخب الإنجليزي بـ نتيجة 3_1، بعد الوقت الإضافي في نصف النهائي، الذي شُهد الكرة الهجومية الممتعة و المعتادة لجانب منتخب هولندا، وسجل الأهداف “ماتياس دي ليخت”، و “كايل واكر” عند طريق الخطأ في مرماه، و “كوينكي بروميس”، اما هدف إنجلترا الوحيد فهو جاء عن طريق اللاعب “ماركوس راشفورد” من ركلة جزاء.





بث مباشر البرتغال ضد هولندا

يلا شوت الجديد مباراة هولندا والبرتغال اليوم مباشر الان دخل منتخب هولندا اللقاء تحت شعار “العوده للبطولات من جديد” بعد التراجع المخجل في الآونة الأخيرة في فشل التأهل لكأس أوروبا “2016”, وكأس العالم “2018”.





يوتيوب البرتغال ضد هولندا بث مباشر

يوتيوب مباراة البرتغال ضد هولندا اليوم بث مباشر تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، و بتوقيت السعودية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع، و بتوقيت جرينيتش في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً، و تُذاع المباراة على قناة “بي إن سبورت 1” بـ تعليق التونسي “عصام الشوالي”.





يقود المباراة الحكم “ألبيرتو أونديانو مالينكو”.





الجدير بالذكر أيضًا إنه يوجد “14” قناه أعلنوا إذاعة المباراة عبر شاشتهم على الهواء مباشرةً وهم :-





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