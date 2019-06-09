مقادير ساندويش الفاهيتا

- صدر الدجاج : 1 صدر

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (متوسط الحجم / مقطع جوليان)

- الفليفلة البرتقالية : 1 حبة (متوسطة الحجم / مقطعة جوليان)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقشر ومقطع جوليان)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- البهار الأبيض : نصف ملعقة صغيرة

- بهار الفاهيتا : ملعقة كبيرة

- الصويا صوص : 3 ملاعق كبيرة

- جبن موزاريلا : حسب الرغبة

- الخبز الفرنسي : 6 أرغفة

- المايونيز : 6 ملاعق كبيرة





طريقة تحضير ساندويش الفاهيتا

1. في مقلاة واسعة يقلى البصل والفلفل بالزيت النباتي على نار قوية.





2. يضاف صدر الدجاج المقطع ويحرك باستمرار حتى تنضج المكونات وتجف.





3. ترش البهارات وصوص الصويا ويقلب.





4. عندها ترش الجبنة على المكونات.





5. يشق الخبز بالطول ويدهن المايونيز.





6. يحشى الرغيف بالفاهيتا المطهوة ويقدم