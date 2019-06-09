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الهلال يجدد رغبته في التعاقد مع مهاجم أتالانتا

الأحد 09/يونيو/2019 - 07:08 م
الهلال يجدد رغبته في التعاقد مع مهاجم أتالانتا
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حسن شحاتة
 
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أكدت تقارير صحفية إيطالية، على تجديد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، رغبته في التعاقد مع الأرجنتيني بابو جوميز، مهاجم نادي أتالانتا الإيطالي.

وكان نادي الهلال السعودي قدم عرضًا في وقت يناير الماضي لنادي أتالانتا من أجل الحصول على خدمات جوميز، ولكن الصفقة لم تكتمل.

وأبدى الزعيم السعودي استعداده لدفع 15 مليون يورو، من أجل الظفر بخدمات النجم الأرجتيني لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

والجدير بالذكر أن جوميز ساهم مع أتالانتا في 24 هدفًا، بواقع تسجيل 11 هدفًا وصناعة 13 آخرين.
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