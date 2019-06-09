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هاني العتال: متمسك بمنصبي في مجلس الزمالك

الأحد 09/يونيو/2019 - 07:06 م
هاني العتال: متمسك بمنصبي في مجلس الزمالك
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هاني عصام
 
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كشف هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك عن موقف شرعيته داخل مجلس الإدارة بعد اللائحة الجديدة للنادي والتعديلات التي طرأت عليها.


وقال العتال في تصريحات خاصة "اللجنة الأوليمبية أجرت بعض التعديلات على لائحة الزمالك والكلام واضح وصريح أن موقفي بجانب الدكتور عبدالله جورج شرعي وقانوني داخل مجلس الإدارة".


وأضاف "متمسك بمنصبي داخل مجلس الإدارة بشكل طبيعي واللائحة تقف في صفي".


وأكمل "أرفض الحديث في الإعلام بشكل متكرر ورغم الهجوم عليا طوال الفترة الماضية لكني فضلت الصمت والهدوء".

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