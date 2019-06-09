إنجلترا تحصد المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية على حساب سويسرا





حقق منتخب إنجلترا المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية بالفوز على حساب نظيره منتخب سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.





وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتم الاحتكام لشوطين إضافيين انتهيا بالتعادل السلبي أيضا ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي أعلنت فوز منتخب الأسود الثلاثة بالمركز الثالث.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية اليوم بين هولندا والبرتغال لحسم الفائز باللقب.