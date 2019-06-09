بابا الفاتيكان يدين ثقافة الشتائم والتعصب عبر مواقع التواصل الاجتماعى "

انتقد البابا فرانسيس-بابا الفاتيكان، ثقافة الشتائم" المنتشرة فى العالم، محذراً من أنّه كلما زاد استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعى، كلما أصبحنا أقل "اجتماعية".





وفى خطبته الأسبوعية فى سان بيترس سكوير، قال البابا إنّ الكنيسة الكاثوليكية تخاطر بأن تكون منظمة ذات دعاية، بدلاً من أن تكون مهمتها نشر السعادة والانسجام.





كما حذّر أيضاً من مخاطر التعصب لجماعات صغييرة أو أشياء أو أشخاص نحبهم، قائلًا إنّ هناك خطوة واحدة تفصل العاطفة عن المذهبية، حتى داخل الكنيسة".





وأضاف فرانسيس، أنّ هناك نقصاً فى الانسجام فى العالم، وأنّ ذلك يؤدى إلى انقسامات كارثية".



