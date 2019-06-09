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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 9/6/2019

الأحد 09/يونيو/2019 - 06:00 م
نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 9/6/2019
الفجر الاقتصادي
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الفجر الاقتصادي
 
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 9-6-2019.

نجحت المساعي المصرية التي قام بها مكتب التمثيل التجاري المصري بالبعثة المصرية الدائمة في جنيف برئاسة المستشار التجاري محمد عبد الجواد لتقريب وجهات النظر فيما بين الدول النامية والدول المتقدمة.

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم (666) لسنة 2019، والمتضمن في مادته الأولى وقف الشركة العالمية للسمسرة في الأوراق المالية.

 قال وزير قطاع الأعمال المصري، إن الحكومة تعتزم بدء المرحلة الثانية من برنامج الطروحات في موعدها المقرر في سبتمبر المقبل.

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الانتهاء من أعمال إعادة تخطيط الحارات المرورية لمسارات الدراجات بالطريق الأوسط بالمدينة.

قال المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، إن قطاعى كهرباء الإسماعيلية والسويس التابعين للشركة أنهوا استعداداتهم لإستقبال مباريات كأس الأمم الأفريقية .

قال المهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة أنهت استعداداتها بالكامل لإستقبال الحدث الكبير.

أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بعد عطلة عيد الفطر ، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.



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