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خاص.. إكرامي يكشف كواليس جراحة نجله

الأحد 09/يونيو/2019 - 05:35 م
خاص.. إكرامي يكشف كواليس جراحة نجله
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علي نبوي
 
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كشف إكرامي الشحات والد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس العملية الجراحية التي خضع لها نجله في ألمانيا لإزالة عظام زائدة في الركبة.

 

وقال إكرامي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"شريف يعاني منذ فترة طويلة من هذه الإصابة وكان متحاملا على نفسه طوال هذه الفترة، ورأى بأن هذا التوقيت هو المناسب للسفر إلى ألمانيا للخضوع الفحص الطبي هناك".

 

وأضاف "الطبيب الألماني أصر على التدخل الجراحي وأبلغ شريف بضرورة إزالتها من ركبته، وهو ما اقتنع به والحمد لله قام بها بالأمس".

 

وتابع "شريف اختار التوقيت المناسب خاصة وأن هناك فترة كبيرة من الراحة في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات، حيث من المنتظر أن يعود إلى المشاركة في التدريبات في غضون 4 أسابيع".

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المزيد عن: كورة شريف إكرامي رياضة الأهلي أخبار الرياضة
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