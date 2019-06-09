السفارة في اليونان تحذر السعوديين من لصوص محترفين في "ميكونوس"
الأحد 09/يونيو/2019 - 05:34 م
الفجر السعودي
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حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليونان، المواطنين السعوديين في جزيرة ميكونوس إلى تجنب الظهور بمقتنيات ثمينة، خصوصا الساعات والمجوهرات والحقائب، وعدم حمل كامل مبلغ الرحلة والبطاقات المصرفية، وعدم حمل وثائق السفر في حقيبة واحدة.
وجاء تنبيه السفارة تجنباً لعمليات السرقة بعدما لاحظته من تعرض المواطنين السياح في جزيرة ميكونوس لسرقات من قبل لصوص محترفين، داعية إلى التقدم ببلاغ للشرطة اليونانية في ميكونوس على الرقم "302289022716+" في حال التعرض لأي سرقة -لا سمح الله-.
وجددت السفارة دعوتها للمواطنين إلى عدم التردد بالاتصال بها عند الحاجة للمساعدة عبر وسائل التواصل التالية: هاتف: (00302106716911)، (00302106716912)، جوال شؤون السعوديين (00306948722233)، تويتر ([email protected])، البريد الإلكتروني [email protected]
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