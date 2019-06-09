ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"عبدالعال" يحيل 12 مشروع قانون مُقدم من الحكومة والنواب للجان النوعية بالمجلس لمناقشتها

الأحد 09/يونيو/2019 - 05:44 م
عبدالعال يحيل 12 مشروع قانون مُقدم من الحكومة والنواب للجان النوعية بالمجلس لمناقشتها
علي عبدالعال
Advertisements
طباعة
إسلام شعراوي - تصوير: ولاء غنيم
 
Advertisements
أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت، اليوم الأحد، 12 مشروع قانون مُقدم من الحكومة وكذلك بعض النواب، للجان النوعية بالمجلس المختصة لمناقشتها.

وضمت قائمة مشروعات القوانين المُقدمة حول تعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام وشركاته، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب التضامن الاجتماعى، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إصدار المُنظمات النقابية العمالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشؤون الاقتصادية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب الإدارة المحلية.

وأحال رئيس البرلمان خلال الجلسة، مشروع شغل الوظائف أو الاستمرار فيها إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الشؤون الدستورية، ومشروع تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، ومشروع تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المُخاطبين بالخدمة المدنية والحافز الشهرى لفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية إلى لجنة الزراعة ومكتب التعليم والبحث العلمي.

Advertisements
المزيد عن: مناقشة قانون مصر لجنة نوعية علي عبدالعال برلمان البرلمان اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
-
x
19:30
-
زامبيا
البرازيل
-
x
21:00
-
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
0
x
15:00
0
سويسرا
البرتغال
-
x
20:45
-
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
-
x
16:00
-
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
-
x
19:00
-
الوداد البيضاوي
الرجاء
-
x
21:00
-
الدفاع الجديدي