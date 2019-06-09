"عبدالعال" يحيل 12 مشروع قانون مُقدم من الحكومة والنواب للجان النوعية بالمجلس لمناقشتها

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أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت، اليوم الأحد، 12 مشروع قانون مُقدم من الحكومة وكذلك بعض النواب، للجان النوعية بالمجلس المختصة لمناقشتها.



وضمت قائمة مشروعات القوانين المُقدمة حول تعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام وشركاته، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب التضامن الاجتماعى، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إصدار المُنظمات النقابية العمالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشؤون الاقتصادية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب الإدارة المحلية.



وأحال رئيس البرلمان خلال الجلسة، مشروع شغل الوظائف أو الاستمرار فيها إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الشؤون الدستورية، ومشروع تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، ومشروع تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المُخاطبين بالخدمة المدنية والحافز الشهرى لفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية إلى لجنة الزراعة ومكتب التعليم والبحث العلمي.



