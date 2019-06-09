موعد إعلان ريال مدريد عن صفقة خليفة "مارسيلو"

يقترب نادي ريال مدريد من إنهاء رابع صفقاته الرسمية بعد توصله لاتفاق مع فيرلاند ميندي لاعب ليون الفرنسي وذلك لتدعيم خط دفاعه للموسم الجديد.

وأوضحت صحيفة "‏ماركا" الاسبانية، أن هناك اتفاق وشيك بين ليون وريال مدريد على إنهاء صفقة ميندي، وسيقضي الفرنسي زيارته الطبية الثانية هذا الأحد.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أنه قد يكون الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال ميندي إلى ريال مدريد وذلك في أي وقت من الأسبوعً المقبل.





الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد يسعى لحسم صفقة ميندي كي يكون منافساً مع البرازيلي مارسيلو في مركز الظهير الأيسر.





وكان نادي ريال مدريد قد أعلن عن ضم البلجيكي الدولي إيدين هازارد رسمياً قادماً من صفوف تشيلسي الانجليزي.