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بوجبا يتخذ قرارا جديدا يقربه من ريال مدريد

الأحد 09/يونيو/2019 - 05:20 م
بوجبا يتخذ قرارا جديدا يقربه من ريال مدريد
بوجبا
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منى العوضي
 
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أشارت تقارير إسبانية، إلى خطوة جديد سيتخذها الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد في سبيل الانتقال إلى ريال مدربد وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع "‏Soy Madridista" الاسباني، أن بول بوجبا سيُضحى براتبه من أجل تسّهيل وصوله إلى ريال مدريد نذا الصيف.

وذكر الموقع الاسباني أن الفرنسي الدولي قبِل بأن يتم تخّفيض راتبه وتنازل عن جزء من قيمة الحقوق، كما إتّفق مع ريال مدريد حول راتبه من 20 مليون إلى 14 مليون يورو، ينّتظر فقط موافقة اليونايتد.

الجدير بالذكر أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يفكر في التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب توتنهام حال فشل المفاوضات مع بول بوجبا بسبل تمسك اليونايتد ببقاءه.

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