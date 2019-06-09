بورصة مسقط تربح 12.92 نقطة في أول تعاملات الأسبوع

أنهت بورصة مسقط تعاملات أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.33%، بإقفاله عند مستوى 3954.74 نقطة، رابحاً 12.92 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة الثلاثاء الماضي قبل عطلة عيد الفطر.





وعطلت بورصة مسقط للأوراق المالية أعمالها بدءاً من يوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري، حتى يوم الخميس الماضي 6 يونيو، بمناسبة عيد الفطر.





ودعم المؤشر العام اليوم، ارتفاع أسهمه القيادية؛ وتصدر الرابحين اليوم سهم الأنوار للسيراميك 3.96 %، والأسماك العُمانية 3.23 %، وصعد المدينة تكافل 2.44 %.





وحققت المؤشرات القطاعية ارتفاعاً جماعياً، وتصدرها الصناعة بنسبة 0.71 بالمائة؛ مدفوعاً بارتفاع الأنوار للسيراميك والأسماك العُمانية، وصعد جلفار للهندسة 2.41 بالمائة.





كما صعد مؤشر قطاع الخدمات 0.19 بالمائة؛ مدفوعاً بارتفاع سهم عمانتل 2.07 بالمائة، وصعد عمان للاستثمارات 1.16 بالمائة.





وكان المالي أقل القطاعات ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.05 بالمائة؛ بدعم المدينة تكافل، وصعد صحار الدولي 0.9 بالمائة.





وتجاهل القطاع تقدم سهم العُمانية للتمويل على المتراجعين اليوم بنسبة 8.26 بالمائة.





وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 11.92 مليون سهم، مقابل 5.41 مليون بالجلسة الماضية، وزادت قيمة التداولات إلى 1.18 مليون ريال، مقابل 738.33 ألف ريال بجلسة الاثنين قبل عطلة العيد.





وتصدر سهم جلفار للهندسة النشاط حجماً وقيمةً اليوم بتداول 4.7 مليون سهم، بقيمةً بنحو 398.64 ألف ريال.