قبل وفاتها.. هذا ما قالته قسمت رشدي أباظة عن صباح وسامية جمال
الأحد 09/يونيو/2019 - 05:19 م
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قال قسمت رشدي أباظة عن صباح قبل وفاتها في إحدى تصريحاتها التلفزيونية، إن والدها الفنان القدير الراحل" تزوج من الفنانة والمطربة صباح لمدة 48 ساعة فقط.
وعن سامية جمال، أكدت الراحلة قسمت رشدي أباظة أنها أشرفت على تربيتها، حيث كانت زوجة والدها في هذا الوقت، مشيرة إلى أنها كانت طيبة القلب وحنونة معها.
هي الأبنة الوحيدة للفنان الراحل "رشدي أباظة"، لم يكن الفن من أفضل هواياتها، وقد بذل والدها معها مجهودا كبيرا لكي لا ترث عنه هذه المهنة الشاقة والمتعبة.
والدة قسمت رشدي أباظة التي رحلت عن عالمنا وتم تشييع جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم، بمسجد نصر الدين بالهرم، ويتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة بنزلة السمان، أمريكية الجنسية، وتدعى باربرا؛ فقد تزوجها بعد انفصاله عن الفنانة الراحلة تحية كاريوكا.
وتزوجت قِسمت من الفنان أحمد دياب، قبل دخوله الفن ولكنهما انفصلا بعدما أنجبت ابنهما الوحيد أدهم، فقد أقيم حفل الزفاف في أحد فنادق الهرم، وأحياه عدد من النجوم بينهم: نجوى فؤاد، وفيفي عبده، ومحمد نوح، وعمر خورشيد.
كان لوالدها رشدي أباظة دورا كبيرا في تربيتها، حيث كان دائم الحرص على التواجد معها أغلبية الوقت لتعويضها عن غياب والدتها.
وقد رحلت قسمت رشدي أباظة عن عالمنا مساء أمس السبت وتم تشييع الجثمان اليوم عقب صلاة الظهر، وسط غياب نجوم الفن.
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