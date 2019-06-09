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نيللي كريم تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

الأحد 09/يونيو/2019 - 05:24 م
نيللي كريم تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)
نيللي كريم
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شيماء عطية
 
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خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة جديدة.

وظهرت نيللي بشكل عفوي، وإطلالة رقيقة، ارتدت فيها فئتان أسود.

يذكر أن نيللي كريم غابت عن السباق الرمضاني لعام ٢٠١٩، بعد تقديم آخر مسلسلاتها "اختفاء" العام الماضي.
نيللي كريم تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)
نيللي كريم تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)
نيللي كريم تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)
نيللي كريم تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)
نيللي كريم تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)
نيللي كريم تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)
نيللي كريم تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)
نيللي كريم تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)
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