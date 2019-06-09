مجموعة الـ20 تبدى قلقها من مخاطر "احتدام الحرب التجارية"

قالت مجموعة وزراء المالية بمجموعة الـ20، اليوم الأحد، إن التوترات التجارية والجيوسياسية المكثفة، ترفع المخاطر أمام تعزيز النمو العالمى، لكنهم لم يتوصلوا إلى حل للحرب التجارية المتعمقة بين الولايات المتحدة والصين.





وبعد مفاوصات مكثفة فشلت تقريبا فى إصدار بيان، شدّد وزراء المالية وحكام البنك المركزى المجتمعين فى جنوب اليابان، على دعمهم الحثيث لنظام تجارى متعدد قائم على المباديء.





ووفقاً لوكالة رويترز، أضاف الوزراء أنّ النمو العالمى يبدو مستقراً، وبشكل عام، يتوقع تعافيه بشكل معتدل فى نهايات العام الجارى وفى 2020.



