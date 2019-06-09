عاجل.. المقاصة يعلن تعاقده مع ميدو في مؤتمر صحفي غدا
الأحد 09/يونيو/2019 - 05:21 م
الفجر الرياضي
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تعاقد مجلس إدارة نادي
مصر المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مع أحمد حسام "ميدو" ، لتولي
منصب المدير الفني لفريق الكرة استعدادا للموسم الجديد .
وأعتمد مجلس ادارة المقاصة
التعاقد رسميا ، خلال اجتماعه الذى عقد ظهر اليوم الأحد ، بمقر الشركة تفاصيل التعاقد
مع أحمد حسام ميدو ، وتم الاتفاق على اختيار افراد الجهاز المعاون له .
ومن المقرر ، أن يعقد مجلس
ادارة المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مؤتمرا صحفيا ، في تمام الساعة الحادية
عشر صباح غدا الاثنين ، بفندق " لاند مارك " بالتجمع الخامس وبحضور ميدو
وجهازه المعاون لاعلان تفاصيل التعاقد والاستعدادات للموسم الجديد.
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