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عاجل.. المقاصة يعلن تعاقده مع ميدو في مؤتمر صحفي غدا

الأحد 09/يونيو/2019 - 05:21 م
عاجل.. المقاصة يعلن تعاقده مع ميدو في مؤتمر صحفي غدا
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الفجر الرياضي
 
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تعاقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مع أحمد حسام "ميدو" ، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة استعدادا للموسم الجديد .


وأعتمد مجلس ادارة المقاصة التعاقد رسميا ، خلال اجتماعه الذى عقد ظهر اليوم الأحد ، بمقر الشركة تفاصيل التعاقد مع أحمد حسام ميدو ، وتم الاتفاق على اختيار افراد الجهاز المعاون له .


ومن المقرر ، أن يعقد مجلس ادارة المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مؤتمرا صحفيا ، في تمام الساعة الحادية عشر صباح غدا الاثنين ، بفندق " لاند مارك " بالتجمع الخامس وبحضور ميدو وجهازه المعاون لاعلان تفاصيل التعاقد والاستعدادات للموسم الجديد.

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