كم حصيلة مجموعات "كان 2019" من الألقاب القارية؟ .. المجموعتين الأولي والسادسة في الصدارة





يستعد 24 منتخبًا إفريقيًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل.





واستطاع 14 منتخبًا التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ منذ انطلاقها عام 1957، ويعتبر منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب البطولة القارية برصيد 7 ألقاب، بينما يأتي منتخب الكاميرون بالمركز الثاني برصيد 5 ألقاب، يليه منتخب غانا بـ 4 ألقاب.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير ترتيب مجموعات بطولة أمم إفريقيا 2019 وفقًا لعدد الألقاب التي حصدتها منتخبات كل مجموعة بالبطولة القارية.





1- المجموعة الأولي (9 ألقاب):





مصر (7 ألقاب)





الكونغو الديمقراطية (2 لقبين)





أوغندا (لم تفز باللقب)





زيمبابوي (لم تفز باللقب)





2- المجموعة السادسة (9 ألقاب):





الكاميرون (5 ألقاب)





غانا (4 ألقاب)





بنين (لم تفز باللقب)





غينيا بيساو (لم تفز باللقب)





3- المجموعة الرابعة (4 ألقاب):





كوت ديفوار (2 لقبين)





المغرب (1 لقب)





جنوب إفريقيا (1 لقب)





ناميبيا (لم تفز باللقب)





4- المجموعة الثانية (3 ألقاب):





نيجيريا (3 ألقاب)





غينيا (لم تفز باللقب)





مدغشقر (لم تفز باللقب)





بوروندي (لم تفز باللقب)





5- المجموعة الثالثة ( لقب وحيد):





الجزائر (1 لقب )





السنغال ( لم تفز باللقب)





كينيا (لم تفز باللقب)





تنزانيا (لم تفز باللقب)





6- المجموعة الخامسة (لقب وحيد):





تونس (1 لقب)





مالي (لم تفز باللقب)





موريتانيا (لم تفز باللقب)





أنجولا (لم تفز باللقب)