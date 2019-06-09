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الصين: المخاطر التي تواجه البنوك الصغيرة والمتوسطة يمكن السيطرة عليها

الأحد 09/يونيو/2019 - 05:15 م
الصين: المخاطر التي تواجه البنوك الصغيرة والمتوسطة يمكن السيطرة عليها
الصين
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وكالات
 
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أكدت لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية اليوم الأحد أن البنوك الصينية الصغيرة والمتوسطة لديها سيولة كافية نسبيا، ومخاطرها تحت السيطرة.

وتأتي هذه التطمينات بعد إعلان لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) مؤخرا الاستيلاء على بنك "باوشانغ" في مقاطعة منغوليا الداخلية بسبب "مخاطر الائتمان الخطيرة".

وأضافت اللجنة - وفقا لصحيفة (فاينانشيال نيوز) التي يديرها البنك المركزي الصيني - أن بعض البنوك الصغيرة فشلت في نشر تقاريرها السنوية في الوقت المحدد، ولكن هذه كانت مجرد حالات خاصة حدثت بسبب أسباب مختلفة، من بينها تغيير مراجعي الحسابات.

وأشارت اللجنة إلى أنها حثت هذه البنوك على تسريع عملية مراجعة الحسابات والإفصاح عن النتائج المالية في أقرب وقت ممكن، لافتة إلى أنها حذرت المؤسسات التي انتهكت القوانين وعاقبتها.
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