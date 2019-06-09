قمر "التربيع الأول" يزين سماء بالمملكة.. الليلة

يرصد مساء اليوم الأحد، في سماء المملكة و الوطن العربي قمر التربيع الأول، حيث يشرق عند الظهر ويصل أعلى نقطة في السماء فوق رأس الراصد مع غروب الشمس وسيظل مشاهدا في قبة السماء إلى أن يغرب بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة: تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وأضاف: وفي هذا التوقيت يرصد على سطح القمر ما يشبه حرف (X) أحد من أشهر التضاريس البصرية التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوب حيث تشرق الشمس فوق فوهة (ويرنر) في نصف الكرة الجنوبي للقمر، وتغمر أشعة الشمس المناطق العالية في المنطقة وتصنع شكلًا متقاطعًا مضيء.

وتابع: إن هذا الشكل مثال لكيف أن الضوء والطبوغرافية يمكنها أن يتحدا سويا على سطح كوكب أو قمر لينتج شكل يبدو مألوفا لعين الانسان، ويتكرر ظهور هذا الشكل في كل دورة قمرية ولكن فقط لفترة قصيرة عند مرحلة التربيع الاول.

واستطرد: وسوف يقع القمر في لحظة التربيع الأول صبيحة يوم الاثنين عند الساعة 8:59 صباحا بتوقيت السعودية (5:59 صباحا بتوقيت غرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

واختتم: وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.