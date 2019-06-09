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عاجل.. تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي مع الجهاز الفني

الأحد 09/يونيو/2019 - 05:15 م
عاجل.. تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي مع الجهاز الفني
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علي نبوي
 
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عقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل إجتماعًا اليوم مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في خطوة أولى لإطلاع اللجنة على رؤية الجهاز الفني في مشوار الفريق في الموسم الحالي والذي يقترب من الإنتهاء والتطرق لبعض الأمور الفنية والعراقيل التي واجهت الفريق سواء داخليًا أو في مشواره الإفريقي، وكذلك تطلعاته للموسم الجديد بما يحقق طموحات الأهلي وجماهيره.

 

وجاءت الجلسة تمهيدية في المقام الأول وشرح خطوط عريضة لخطة العمل لإستثمار الوقت وفي نفس السياق أن الموسم لم ينته حتى الآن، لكن لإتاحة الفرصة لقراءة كافة الأمور الخاصة بالتجهيزات الفنية والإدارية من جانب لجنة التخطيط والتي سوف تستكمل إجتماعاتها مع الجهاز الفني خلال الفترة القادمة. ويكون هناك إعداد لتصور متكامل من كافة الجوانب وتحديد مكان وموعد فترة الإعداد للموسم الجديد.

 

 وحرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على حضور الإجتماع لإستيضاح الصورة خاصًة وأنه يعمل على توفير كافة إحتياجات الفريق الفنية والإدارية والبنية التحتية بدعم كامل من مجلس الإدارة بما يلائم الأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها على الصعيدين المحلي والقاري.

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