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التعليم تحظر تدريس المعلمين لأبنائهم بالفصول: لصالح العملية التعليمية

الأحد 09/يونيو/2019 - 05:15 م
التعليم تحظر تدريس المعلمين لأبنائهم بالفصول: لصالح العملية التعليمية
وزارة التربية والتعليم - صورة أرشيفية
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ريم محمود
 
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أصدرت وزارة التربية والتعليم منشورا لجميع المديريات التعليمية وجميع الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم بحظر الآباء والأمهات من المعلمين بالتدريس  بالفصول التي يوجد بها أنجالهم.

وذكرت الوزارة في خطابها المرسل يوم ٨ يونيو 2019، أن هذا القرار جاء لصالح العملية التعليمية ودرءا للمفاسد، مع الالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو فئة من الطلاب دون غيرهم.

وأكدت الوزارة في خطابها أنه في حالة عدم الالتزام بما سبق ذكره سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية الفورية حيال الشخص أو الجهة المخالفة.
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