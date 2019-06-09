الصاوي ورضوى السيد يحصدان برونزيتين جديدتين في الدوري العالمي للكاراتيه

فاز لاعب منتخب مصر للكاراتيه على الصاوى بالميدالية البرونزية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بالصين في وزن 67 كجم.

وتفوق الصاوي على منافسه بطل فرنسا بنتيجة ٢/١ ليحرز برونزية وزن ٦٧ كجم.

كما توجت لاعبة منتخب مصر رضوى السيد بالميدالية البرونزية في وزن ٥٠ كجم فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه بعد فوزها على بطلة تايوان ٤/٣ .

يذكر أن ريم سلامة قد فازت ببرونزية وزن ٥٠ كجم فى بطولة الدورى العالمى بعد فوزها على بطلة أوكرانيا فى مباراة الميدالية البرونزية.