الصاوي ورضوى السيد يحصدان برونزيتين جديدتين في الدوري العالمي للكاراتيه
الأحد 09/يونيو/2019 - 04:21 م
دينا نبيل
Advertisements
Advertisements
فاز لاعب منتخب مصر للكاراتيه على الصاوى
بالميدالية البرونزية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بالصين في وزن 67 كجم.
وتفوق الصاوي على منافسه بطل فرنسا بنتيجة
٢/١ ليحرز برونزية وزن ٦٧ كجم.
كما توجت لاعبة منتخب مصر رضوى السيد بالميدالية
البرونزية في وزن ٥٠ كجم فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه بعد فوزها على بطلة تايوان
٤/٣ .
يذكر أن ريم سلامة قد فازت ببرونزية وزن
٥٠ كجم فى بطولة الدورى العالمى بعد فوزها على بطلة أوكرانيا فى مباراة الميدالية البرونزية.
Advertisements