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الصاوي ورضوى السيد يحصدان برونزيتين جديدتين في الدوري العالمي للكاراتيه

الأحد 09/يونيو/2019 - 04:21 م
الصاوي ورضوى السيد يحصدان برونزيتين جديدتين في الدوري العالمي للكاراتيه
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دينا نبيل
 
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فاز لاعب منتخب مصر للكاراتيه على الصاوى بالميدالية البرونزية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بالصين في وزن 67 كجم.

 

وتفوق الصاوي على منافسه بطل فرنسا بنتيجة ٢/١ ليحرز برونزية وزن ٦٧ كجم.

 

كما توجت لاعبة منتخب مصر رضوى السيد بالميدالية البرونزية في وزن ٥٠ كجم فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه بعد فوزها على بطلة تايوان ٤/٣ .

 

يذكر أن ريم سلامة قد فازت ببرونزية وزن ٥٠ كجم فى بطولة الدورى العالمى بعد فوزها على بطلة أوكرانيا فى مباراة الميدالية البرونزية.

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