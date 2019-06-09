الخزانة الأمريكية: قضية "هواوي" تتعلق الأمن القومي ولا علاقة لها بالتجارة

قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، إن خطوات الحكومة الأمريكية ضد شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للاتصالات تتعلق بالأمن القومي ولا علاقة له بالتجارة.





وقال منوتشين في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) يوم الأحد: ”كما قلنا دائما، مناقشات هواوي هي في الحقيقة مناقشات تتعلق بالأمن القومي، وليس لها علاقة بالتجارة“.