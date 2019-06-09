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قائمة جنوب إفريقيا في كأس الأمم 2019

الأحد 09/يونيو/2019 - 03:58 م
قائمة جنوب إفريقيا في كأس الأمم 2019
جنوب إفريقيا
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محمد الصو
 
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أعلن منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم  القائمة النهائية للاعبين المشاركين في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

 

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة. من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

 

وضمت قائمة منتخب جنوب إفريقيا 23 لاعبا هم:

 

- حراس المرمى: دارين كيت (بيدفيست)، روني وليامز (سوبرسبورت يونايتد)، بروس بفوما (كايزر تشيفز).

 

- خط الدفاع: دانيال كاردوسو (تشيفز)، رامهوناي مباهليه (تشيفز)، تيلاني هلاتشوايو (فيتر)، مانيلا (هولاندو) هالنتي (فيتس)، بوهليزا مكانازي (فيتس)، ثانسانقا مكيز (كيب تاون سيتي).

 

- خط الوسط: بونجاني زونجو (اميان) دين فورمان (سوبر سبورت) وكاموهيلو موكوتجو (برينتفورد)، تياني مابوندا (صن داونز)، ثيلاني سيريرو (فيتيس)، ثيمبينكوسي لورش (أورلاندو)، ثيمبا زواني (صن داونز)، هلوفو كيكانا (صن داونز).

 

- خط الهجوم: ليبو موثيبا (ستراسبورج)، بيرسي تاو (رويال يونيون)، لارس فيلوبوك (سبارتا)، اليجانس موبوي (صنداونز)، سيبوسيسو فيلياكازي (صنداونز).

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