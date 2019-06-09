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الجبلاية تستقر على عدد الأجانب بالموسم الجديد

الأحد 09/يونيو/2019 - 04:12 م
الجبلاية تستقر على عدد الأجانب بالموسم الجديد
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محمد الصو
 
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استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على استمرار تواجد 4 محترفين بقائمة كل فريق خلال الموسم الجديد.


ورفض مجلس الجبلاية، مقترح تقليل عدد المحترفين إلى ثلاثة لاعبين فقط كما كان في السابق، وتمسك بقواعد الموسم المنقضي.


ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا عصر اليوم الأحد، لمناقشة التصور النهائى للمسابقات في الموسم الجديد، كما سيناقش الرد على خطاب النادي الأهلي أمس الذي اتهم اتحاد الكرة بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في إدارة مسابقة الدوري.

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