الجبلاية تستقر على عدد الأجانب بالموسم الجديد

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على استمرار تواجد 4 محترفين بقائمة كل فريق خلال الموسم الجديد.





ورفض مجلس الجبلاية، مقترح تقليل عدد المحترفين إلى ثلاثة لاعبين فقط كما كان في السابق، وتمسك بقواعد الموسم المنقضي.



