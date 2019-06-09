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دكرنس يضم حارس دمياط في صفقة إنتقال حر

الأحد 09/يونيو/2019 - 04:09 م
دكرنس يضم حارس دمياط في صفقة إنتقال حر
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هيثم حبيب
 
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أعلن نادى دكرنس رسميا تعاقده لموسمين قادمين مع حارس المرمى محمد العربى بعدما أنهى تعاقده مع دمياط الموسم الماضى.


وكان العربى قد مثل العديد من الأندية من بينها سموحة والمصرى والجونة وفاركو وطنطا وكان قريبا الموسم الماضى من الإنضمام لغزل المحلة قبل أن ينضم رسميا لدمياط لموسم واحد إنتهت بنهاية الموسم المنقضى.


وكان اللاعب قد وقع على عقود إنضمامه لدكرنس الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى بمنزل رئيس مجلس إدارة النادى الخضر إبراهيم فى خامس الصفقات التى أعلن عنها نادي دكرنس رسميا إستعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .

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