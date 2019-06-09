للمرافعة.. تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية" لـ30 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت وذلك لجلسة 30 يوليو لمناقشة شهود النفي والاستعداد للمرافعة .





صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، بسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفى.





وانتهت المحكمة من سماع شهادة وائل رجب الذى اكد ان علآقة صداقة تربطو مع المجنى عليهما عمرو عزت وياسر سامى مشيرا إلى انهما أصدقاء منذ عشرين عاما بمنطقتهم بالوراق.





كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.





وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.



