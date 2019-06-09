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ميناء دمياط يستقبل 10.5 ألف طن من الذرة

الأحد 09/يونيو/2019 - 04:06 م
ميناء دمياط يستقبل 10.5 ألف طن من الذرة
ميناء دمياط
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الفجر الاقتصادي
 
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استقبل ميناء دمياط  خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة ، بينما غادر 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة . 

ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 24 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2620 طن .

في حين غادر عدد 636 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34481 من البضائع العامة منها عدد 120 سيارة نقل محملة بـ 6349 طن قمح .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169498 ،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53804 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2000 طن علف و 4887 طن فوسفات و 9500 طن يوريا.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 608 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 109 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1311 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8204 طن حديد و 4531 طن خشب و 6500 طن خردة و 1552 طن أرز و 10500 طن ذرة و 450 طن قمح و 8500 طن فول صويا .
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