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الزمالك يعود إلى التدريبات الأحد المقبل

الأحد 09/يونيو/2019 - 04:08 م
الزمالك يعود إلى التدريبات الأحد المقبل
الأهلي والزمالك
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هاني عصام
 
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قام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة خالد جلال، بإخطار لاعبي الفريق الأبيض بالعودة إلى التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصلوا عليها.

 

وكان الجهاز الفني للزمالك منح الفريق راحة لمدة ١٠ أيام، عقب خوض المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود.

 

وتعادل الزمالك مع الفريق العسكري بهدف لمثله، في التجربة الأولى لخالد جلال بعد عودته لتدريب الزمالك عقب رحيل السويسري كريستيان جروس.

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المزيد عن: الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك اتحاد الكرة
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