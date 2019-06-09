الزمالك يعود إلى التدريبات الأحد المقبل
الأحد 09/يونيو/2019 - 04:08 م
هاني عصام
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قام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة خالد جلال، بإخطار لاعبي الفريق الأبيض بالعودة إلى التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصلوا عليها.
وكان الجهاز الفني للزمالك منح الفريق راحة
لمدة ١٠ أيام، عقب خوض المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود.
وتعادل الزمالك مع الفريق العسكري بهدف
لمثله، في التجربة الأولى لخالد جلال بعد عودته لتدريب الزمالك عقب رحيل السويسري كريستيان
جروس.
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